На горі Карачун пройшла Всеукраїнська акція "Донеччина зустрічає своїх захисників" (фоторепортаж)

4 липня 2017 року відбулося відкриття Всеукраїнської акції "Донеччина зустрічає своїх захисників" на горі Карачун (Донецька область).

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Як повідомляв УНІАН, цими днями відзначаються 3 роки з моменту визволення українськими бійцями міст Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Дружківки, Костянтинівки та інших від проросійських бойовиків.

З цієї нагоди на гору Карачун із усієї України приїхали учасники боїв за визволення цих міст - військові та добровольці.