На горі Карачун пройшла Всеукраїнська акція "Донеччина зустрічає своїх захисників" (фоторепортаж)
17:15, 06 липня 2017Суспільство
279 0
Учасники боїв за визволення Слов’янська, Краматорська та інших міст Донбасу приїхали на гору Карачун у третю річницю їх звільнення.
4 липня 2017 року відбулося відкриття Всеукраїнської акції "Донеччина зустрічає своїх захисників" на горі Карачун (Донецька область).
Читайте такожЯк у Слов'янську та Краматорську відзначали третю річницю звільнення від проросійських бойовиків (фоторепортаж)
Як повідомляв УНІАН, цими днями відзначаються 3 роки з моменту визволення українськими бійцями міст Слов’янськ, Краматорськ, Бахмут, Дружківки, Костянтинівки та інших від проросійських бойовиків.
З цієї нагоди на гору Карачун із усієї України приїхали учасники боїв за визволення цих міст - військові та добровольці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter