Президент наголосив, що є три слова, заради яких українці борються: "мир", "перемога", "Україна".

Президент України Володимир Зеленський повідомив лексикон 100 днів повномасштабної війни Росії проти України.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення, оприлюдненого у соціальній мережі Facebook.

Глава держави зазначив, що у 2014 Росія прийшла в Україну зі словом "війна", а 24 лютого Росія додала до цього слова ще одне слово, зробивши словосполучення - "повномасштабна війна".

Зеленський підкреслив, що впродовж 100 днів повномасштабної війни Росії проти України в лексиконі українців ставили поширеними нові слова, які лунали щодня. Зокрема, йдеться про слова, які символізують як небезпеку, так і надію.

Президент наголосив, що є три слова, заради яких українці борються: "мир", "перемога", "Україна".

"І протягом ста днів ми знаходили чи отримували, бачили чи хотіли стерти ще інші слова. Їх небагато. Вони різні. Але відображають, що ми пережили. Серед цих слів є й нові для нас. І ті, які були забуті ще нашими батьками, але які довелось згадати нам. Добре відомі кожному на планеті. І ті, які усім людям доводиться із жахом запамʼятовувати. Болючі слова. І ті, які дійсно дають нам надію. Усі – важливі. Усі буде правильно згадати саме сьогодні. Сто днів – сто слів", - заявив глава держави.

"Перш за все - це два слова: "Наші Герої". Тобто перш за все люди, які від ночі на 24 лютого й до сьогодні обороняють нашу державу. А далі – українські слова: "паляниця", "Збройні сили", "Стугна", "Козак", "Зміїний", і звичайно, "Чорнобаївка" – це одне слово, яке звучало вже багато-багато разів і в якому видно усе і про наш спротив, і про наших ворогів. А ще іноземні слова, які стали рідними для України: "Байрактар", "Гарпун", "Himars", "Starlink", "Жешув" і звичайно "ленд-ліз", - ще одне слово, яке відображає 100 днів боротьби, 100 днів дипломатії, 100 днів підтримки", - наголосив президент.

"І слово, яке відображає дещо важливе у нашому характері. Саме в українському характері. "Джавеліни", які викликали страх у ворогів, бо вони не чекали, що їх не врятує броня. А потім і посмішку, нашу посмішку, коли українці намалювали ще й "святу Джавеліну". Ну і слово, за яке всі в Україні підіймають келих, - "Нептун", - сказав президент.

Також Зеленський підкреслив, що щодня з'являлись слова, які для кожного українця значать значно більше, ніж просто слова - важкі слова. Зокрема, це "Гостомель", "Бородянка", "Охтирка", "Чернігів", "Харків", "Херсон", "Ізюм", "Мелітополь", "Маріуполь" і "Азовсталь", а разом з ними "армія", "морпіхи", "прикордонники", "розвідка", "нацгвардійці", "поліція", "тероборона", "авіація", "наші героїчні льотчики", а також "привид Києва", який знищував ворогів і лишався живим.

"Були слова, які наш ворог хотів стерти: "Волноваха" і "Салтівка", "Попасна" і "Сєвєродонецьк" - це слова, які ми обов'язково напишемо знову, але по-нашому. Так само як і "Буча" і "Маріуполь". І ми напишемо їх обов'язково поруч зі словом "трибунал", щоб інші слова: "фільтрація", "депортація", "катування", "розстріл", "килимове бомбардування", "ракетний удар" обов'язково отримали відповідь. Відповідь усього лише з одного слова: "справедливість", - наголосив президент.

"Справедливість, яка стане крапкою після тимчасових для нас слів: "окупація", "Мордор", "орки". Звичайно, вони підуть з нашого лексикону. Ми їх точно виженемо з нашої землі", - наголосив Зеленський.

"Були й слова, які давали надію і за які ми боролися особливо. "Гуманітарні коридори". Які стали дорогою життя для сотень тисяч людей. І які дали змогу побороти ще одне слово, страшне слово "блокада"", - додав президент.

"З першого дня з нами залишаються слова, між якими дистанція – як між темрявою та світлом. Одного слова ми уникаємо. Це слово "біженці". А за допомогою іншого слова віримо, що в мільйонів наших людей є майбутнє. Воно буде вдома, в Україні. Це слово "переселенці"", - заявив Зеленський.

"Багато що змінилося. Коли чуємо слово "Патрон", згадуємо найвідомішого сапера України. А коли чуємо "марафон", розуміємо, що це зовсім не про спорт. І, звичайно, у наш лексикон привнесли дуже багато смертельно небезпечних слів. Того, що жоден українець і жодна українка ніколи не хотіли бачити. І чим жодна нормальна людина не може пишатися. "Іскандери", "Калібри", "Солнцепеки", "фосфорні бомби" та інше. Чомусь не побачили їхнього хваленого танка "Армата". Думаю, вони побоялися нашого нового словосполучення "тракторні війська"", - заявив президент.

"І ще одне словосполучення варто згадати – "друга армія світу". Спочатку воно виглядало загрозливо. Потім небезпечно. Після Бучі викликало тільки відразу. А зараз – хіба що гірку усмішку. Бо що залишилося від неї? Від армії, яку називали другою армією світу... Воєнні злочини, ганьба й ненависть", - додав глава держави.

"І цифри замість слів. Коли бачиш щоранку кількість загиблих. Кількість поранених. Кількість обстрілів. Кількість ракет. Коли поруч зі словом "діти" – щоранку нова цифра. Сьогодні – 261. Вже 261 дитину вбило російське вторгнення. Заради чого? Немає таких слів, які можуть дати відповідь на це питання", - зазначив президент.

"Зʼявилися слова, які тепер дуже часті. Які звучать щоденно. Але ми маємо зробити так, щоб для наших дітей вони вже не означали того, що вони значать сьогодні для нас. Щоб вони могли їх сприймати лише як історію. Передусім це слово "руїни". Але також – "сирена", "повітряна тривога", "комендантська година", "блокпост", "колючий дріт". І слово "міни"", - повідомив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський прокоментував 100 днів повномасштабної війни.