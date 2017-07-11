Суд заарештував російських прикордонників, що "заблукали" на Херсонщині

Затримані в Херсонській області військовослужбовці прикордонної служби ФСБ РФ заарештовані. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Сьогодні Апеляційний суд Херсонської області їм обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Слідство триває", - наголошується в повідомленні.

В СБУ зазначили, що російським прикордонникам повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цінність України.

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"Російським прикордонникам, які виконували завдання в інтересах Російської Федерації на шкоду Україні, слідчі УСБУ в Херсонській області повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, російським прикордонникам Володимиру Кузнєцову і Аскару Кулубі, яких 30 червня затримали в Херсонській області, дали 15 діб арешту і 320 гривень штрафу.