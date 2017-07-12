83% читачів УНІАН повністю підтримують курс України на НАТО – опитування

Згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 83% наших читачів повністю підтримують стратегію України на зближення з НАТО з перспективою членства, адже допомога Північноатлантичного альянсу була б корисною для українських бійців в зоні АТО.

При цьому 8% опитаних вважають, що Україні спочатку треба провести реформу вітчизняної армії, а потім вже говорити про членство в НАТО.

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3% респондентів переконані, що Україна має бути позаблоковою державою та не хочуть ще більше злити Росію.

Гасло «Натовский сапог не будет топтать нашу землю!» підтримали 6% опитаних.

Зазначимо, загалом в опитуванні на сайті УНІАН взяли участь 3,3 тисячі наших читачів.

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Як повідомляв УНІАН, на початку червня 2017 року Верховна Рада визначила вступ до НАТО метою зовнішньої політики України.

Водночас президент України Петро Порошенко підкреслив, що Україна поки не збирається подавати заявку на членство в НАТО, адже спочатку треба вибудувати реальну програму реформ та активізувати зусилля для досягнення необхідних стандартів.

Втім за підсумками засідання комісії Україна-НАТО, що відбулося 10 липня у Києві, стало відомо про початок дискусій щодо плану членства нашої держави у Північноатлантичному альянсі.