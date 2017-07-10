Чи підтримуєте ви стратегію України на зближення з НАТО та перспективу членства? - опитування УНІАН

10 липня під час засідання Комісії Україна-НАТО у Києві було вчергове наголошено про взаємну важливість співпраці України та НАТО. При цьому президент України Петро Порошенко знов прокоментував нещодавній закон про курс України на НАТО, підкресливши, що це не означає негайну подачу заявки нашої країни на членство в Північноатлантичному альянсі.

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Втім, за підсумками засідання комісії Україна-НАТО Порошенко заявив, що Київ і НАТО почали дискусію про запровадження Плану дій щодо членства в Альянсі.

У зв’язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, чи підтримують вони стратегію України щодо подальшого зближення з перспективою членства в НАТО?