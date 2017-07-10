Чи підтримуєте ви стратегію України на зближення з НАТО та перспективу членства? - опитування УНІАН

15:08, 10 липня 2017
Суспільство
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10 липня до Києва завітала делегація НАТО на чолі з генсеком Альянсу - серед іншого обговорювали запуск плану дій щодо членства України в НАТО.

Президент України Петро Порошенко та генсек НАТО Єнс Столтенберг під час переговорів у Києві / фото УНІАН

10 липня під час засідання Комісії Україна-НАТО у Києві було вчергове наголошено про взаємну важливість співпраці України та НАТО. При цьому президент України Петро Порошенко знов прокоментував нещодавній закон про курс України на НАТО, підкресливши, що це не означає негайну подачу заявки нашої країни на членство в Північноатлантичному альянсі.

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Втім, за підсумками засідання комісії Україна-НАТО Порошенко заявив, що Київ і НАТО почали дискусію про запровадження Плану дій щодо членства в Альянсі.

У зв’язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, чи підтримують вони стратегію України щодо подальшого зближення з перспективою членства в НАТО?

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Теги: #опитування УНІАН#Україна-НАТО#заявка на членство в НАТО#курс України на НАТО