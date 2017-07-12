Результати додаткового ЗНО оголосять до 17 липня – Центр оцінювання якості освіти

Результати додаткової сесії ЗНО з української мови і літератури, англійської, німецької, іспанської, французької та російської мов, а також математики та історії України будуть оголошені 14 липня, з решти предметів – 17 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Вадим Карандій сьогодні на прес-конференції.

Читайте такожВідсьогодні абітурієнти з Криму можуть вступати до деяких українських ВНЗ без ЗНОЗа його словами, результати з’являться на інформаційних сторінках учасників оцінювання.

«Додаткова сесія ЗНО закінчилася 12 липня тестуванням з хімії. Загалом у ній взяли участь близько 3 тис. осіб. Найбільше учасників було з української мови – майже 2,5 тис. осіб», – прокоментував Карандій.

Окрім результатів, учасники зможуть також ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей і картками результатів.

Він також додав, що станом на 7 липня Центром завершено розгляд більшості апеляційних заяв щодо результатів ЗНО. Загалом їх надійшло близько 4 тис. Наразі ж в УЦОЯО залишається лише кілька десятків заяв, які розглянуть найближчими днями.

«Інформація про зміни результатів за наслідками розгляду апеляційних заяв доведена до учасників та 10 липня передана до ЄДЕБО (Єдина державна електронна база з питань освіти - УНІАН). Окрім цього, у разі зміни оцінки державної підсумкової атестації, що проходила у формі ЗНО, в електронних кабінетах керівників навчальних закладів розміщено оновлені відомості з результатами ДПА (Державної підсумкової атестації)», – зазначив Карандій.

Довідка. Основна сесія ЗНО цього року тривала за 23 травня до 16 червня. 29 червня стартувала вступна кампанія у вищі навчальні заклади. 3 липня розпочалася додаткова сесія ЗНО.