Сьогодні День українських миротворців: чиновники привітали воїнів

Сьогодні, 15 липня, в Україні відзначають День українських миротворців. Верховна Рада встановила це свято в 2013 році.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов привітав військовослужбовців з нагоди Дня українських миротворців.

Текст привітання переданий УНІАН прес-службою РНБО.

Турчинов зазначив, що за роки участі в міжнародній миротворчій діяльності Україна увійшла до першої двадцятки держав-миротворців.

«Участь військовослужбовців Збройних Сил України в операціях з підтримання миру під проводом ООН, НАТО і у складі спільних миротворчих сил у країнах Європи, Середньої Азії, Африки сприяє зростанню авторитету нашої держави як надійного партнера і впливового суб'єкта в системі європейської і світової безпеки», - підкреслив він.

Турчинов нагадав, що, коли ворог прийшов в Україну, воїни-учасники миротворчих місій почали мужньо захищати мир на своїй землі, гідно і самовіддано виконуючи свій військовий обов'язок на сході країни, захищаючи громадян від російського агресора.

«Схиляємо голови перед героями, які загинули, виконуючи благородну місію захисту миру, запобігаючи і ліквідуючи загрозу життю людей! Ваш подвиг ніколи не буде забутий!», - підкреслив секретар РНБО.

Він висловив упевненість, що українські миротворці-патріоти і надалі будуть примножувати свій внесок у врегулювання небезпечних конфліктів, високо нести Державний Прапор України за її межами.

Також українських миротворців привітав міністр оборони Степан Полторак.

«Сьогодні Україна залишається однією з провідних країн в Європі за чисельністю миротворців, які спрямовуються до складу місій під егідою ООН. Це зміцнює імідж держави на міжнародній арені і доводить високий авторитет Збройних сил далеко за її межами», — написав він на сторінці в Facebook.

Міністр підкреслив, що на різних континентах планети мирні жителі знають і пам'ятають про доблесть і миролюбство, професіоналізм та мужність українських миротворців.

Полторак подякував учасникам миротворчих місій за мужність і героїзм та побажав їхнім родинам щастя та міцного здоров'я.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також привітав миротворців. «Сьогодні День українських миротворців. Вітаю наших військовослужбовців, які несуть службу в різних куточках планети!» - написав він у Facebook.