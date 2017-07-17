Квартирне питання

Вирішення якого, тобто придбання власного житла, облаштування сімейного гніздечка, є першочерговим і життєво необхідним завданням.

Ринок Києва і Київської області наразі є насичений пропозиціями від забудовників. Квартири пропонують на будь-який смак і фінансові можливості.

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Одна з основних сучасних тенденцій на ринку нерухомості Київщини - це збільшення продажів житла в передмісті Києва. Все більше людей віддають перевагу саме містам – сателітам столиці. І причина тут не тільки в значно меншій ціні за квадратний метр (навіть на околицях Києва ціни значно вищі) хоча це теж, зрозуміло, дуже важливий фактор.

В 5-ти кілометрах від Києва розташоване дуже затишне місто зі смачною назвою, яка багато в чому відповідає самому духу – Вишневе. Це місто поєднує в собі тихий сповільнений темп з гармонійною, домашньою атмосферою й усі можливі інфраструктурні та розважальні елементи столиці. Тут є все для відпочинку і розвитку в безпечному затишному і чистому середовищі. Вишневе – місто духовності. В місті багато релігійних установ різних конфесій і це додає відчуття тепла і добра, аби це відчути варто просто прогулятися вулицями.

В місті розпочинається будівництво нового житлового комплексу, який буде поєднувати в собі соціальну спрямованість з інноваційними технологіями і дизайном. Цей ЖК буде максимально відповідати духу міста Вишневе, стане невід'ємною його частиною, доповнить атмосферу міста своєю важливою часткою. І назва відповідна – "Атмосфера". Знаходитись буде на вулиці Європейській.

Житловий комплекс "Атмосфера" - це не тільки технологічно довершений і цілісний проект, а в першу чергу проект орієнтований на потреби людей.

Атмосфера на території побудує власний дитячий садок і початкову школу.

Це те, що дуже часто забувають робити інші забудовники, створюючи тим самим певну напругу, адже кількість сімей з дітьми зростає, а садочків і шкіл не збільшується.

Створення необхідної, зручної, людино орієнтованої інфраструктури в межах ЖК Атмосфера є пріоритетним завданням для забудовника. Житловий комплекс буде закритого типу з цілодобовою охороною. Це все для того, аби створити справжню атмосферу затишку і розвитку, атмосферу в яку хочеться поринути після важкого робочого дня, атмосферу, де безпечно і комфортно.

ЖК Атмосфера безумовно обіцяє стати перлиною Вишенвого.