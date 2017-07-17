"Нова сага про супергероїв": у мережі з'явилися перші кадри зі зйомок фільму "Чорна пантера" (фото)

У мережі з'явилися перші фото зі зйомок нового блокбастера "Чорна Пантера". "Чорна пантера" - нова картина про супергероїв, заснована на коміксах Marvel.

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"Після подій "Протистояння" Т'Чалла повертається додому в ізольовану, технологічно просунуту африканську країну Ваканду, щоб зайняти своє місце на троні. Але коли на горизонті з'являється старий ворог, королівські здібності Т'Чалли піддадуться перевірці. В ході конфлікту на кону виявляється доля Ваканди і всього світу", - йдеться в описі до фільму.

Головні ролі у фільмі виконають Чедвік Боузман, Майкл Б. Джордан, Люпіта Ніонго і Мартін Фріман. Прем'єра "Чорної пантери" в Україні відбудеться 15 лютого 2018 року. Світова прем'єра "Чорної Пантери" призначена на 9 лютого 2018 року.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в мережі опублікували нові кадри 7 сезону "Гри престолів".