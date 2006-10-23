Синоптики прогнозують різке похолодання

Завтра на території України очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі та вранці у південних, східних областях та в Криму туман.

Температура вночі 5-10° тепла, на узбережжі морів 12-14°; вдень 13-18° тепла, у південній частині до 21°.

25-26 жовтня хмарно з проясненнями. 25 жовтня у західних, північних та центральних областях, а 26 жовтня у центральних, східних областях та південній частині дощі; на решті території без істотних опадів. Місцями тумани.

Температура вночі 8-13°, вдень 13-18°, 25 жовтня у південній частині до 22°; 26 жовтня у західних, північних та центральних областях зниження температури вночі до 4-9° тепла, вдень до 11-16°.

27-28 жовтня місцями невеликий дощ (27 жовтня у східних областях, Криму та Приазов`ї, 28 жовтня в західних областях без опадів).

Температура вночі 4-10° тепла; вдень 27 жовтня 12-18°, на півдні до 21°, 28 жовтня зниження денної температури на 5-8°.

Впродовж 29-30 жовтня в Україні очікується різке похолодання: вночі до 2-8° морозу, вдень до 2-8° тепла, в північних областях місцями до 0-2° морозу, на півдні вночі до 0-6° морозу, вдень до 4-10° тепла; вдень 31 жовтня в західних областях, протягом 1 листопада в Україні (у східних областях - лише вдень) підвищення температури на 3-5°.

29 жовтня в Україні, крім західних областей, 30 жовтня у східній частині місцями невеликий дощ і сніг; на решті території, а 31 жовтня - 1 листопада в Україні без опадів.

Завтра у Києві та області без істотних опадів. Температура у Києві вночі 7-9°, вдень 16-18°; по області вночі 5-10°, вдень 13-18°.

25 жовтня хмарно, часом дощ; вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 13-18°. 26 жовтня хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів; зниження температури вночі до 4-9° тепла, вдень до 11-16°.

27-28 жовтня у столиці та області місцями невеликий дощ, лише вночі 27 листопада без опадів. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 27 жовтня 13-18°, 28 жовтня зниження до 6-11°.