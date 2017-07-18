Влада окупованого Криму поскаржилась на туристичну блокаду з боку Києва

Київ намагається перешкодити поїздкам українських туристів на кримські курорти, скаржиться голова «регіонального міжнаціонального комітету» Заур Смирнов, пише «РИА Новости».

"Київ зробив спробу організувати нову блокаду півострова, на цей раз туристичну. Наші джерела з числа службовців держприкордонслужби України повідомляють про те, що отримали від київського керівництва команду створювати штучні перешкоди", – заявив Смирнов.

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На його думку, такі заходи "продиктовані страхом" того, що українці побачать реальну обстановку в Криму, де нібито панує міжнаціональна злагода і йдуть масштабні інфраструктурні проекти.