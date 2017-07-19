У Харкові створять інститут танкових військ

Кабмін схвалив створення інституту танкових військ у Харкові. На Львівську академію сухопутних військ це рішення не вплине. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак, виступаючи на засіданні Кабміну, передає LIGA.net.

Полторак зазначив, що інститут планується створити на базі факультету військової підготовки національно-технічного університету Харківський політехнічний інститут.

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"Ця постанова жодним чином не впливає на рівень, статус, набір, фінансування академії сухопутних військ. Навпаки, ми розглядаємо питання про відкриття ліцею у Червонограді", - сказав Полторак.

За його словами, також розглядається питання про створення факультету військової підготовки Кам'янець-Подільському, в Національному університеті та його передачі до складу академії сухопутних військ.

Раніше Міноборони повідомляло, що за стандартами НАТО у Збройних силах України ЗСУ підготовлено 28 повноцінних бойових підрозділів.