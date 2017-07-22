Полоненого російського військового Агєєва досі не відвідав консул РФ - журналіст

Полоненого на Донбасі місяць тому російського військовослужбовця Віктора Агєєва до цього часу не відвідав російський консул. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив журналіст російської "Новой газеты" Павло Канигін, який разом з матір'ю Агєєва Світланою приїхав в Україну і відвідав військовослужбовця.

Читайте такожПолонений на Донбасі російський військовий Агєєв зустрічається з матір'ю – голова СБУ"Ми дізналися, що до Віктора навіть не приїжджав російський консул, за весь цей час, що він перебуває у СІЗО, до нього приїжджав тільки Червоний Хрест", - сказав Канигін.

За його словами, зустріч Агєєва з матір'ю тривала близько години, жінка передала синові речі і цукерки.

"Зустріч Агєєва з матір'ю відбулася у Старобільську, в СІЗО. Віктор виглядав непогано, здоровий, але з його зовнішнього вигляду було ясно, що зустріч стала для нього хвилюючою, йому було дуже приємно. Сама зустріч тривала приблизно близько однієї години. Мати передала речі і цукерки, все це офіційним шляхом було оформлено співробітниками СІЗО ", - повідомив журналіст.

Також, за словами журналіста, в ході зустрічі Агєєв підтвердив, що "відправився служити за контрактом, перейшов кордон з Луганською областю і потрапив на територію України".

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва, 1995 року народження, українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, знешкодженої 24 червня біля Жолобка в Луганській області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв торік «звільнився у запас».

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

Мати Агєєва у відеозверненні, опублікованому російським виданням «Новая газета», просила президента Петра Порошенка помилувати її сина.

Сьогодні Світлані Агєєвій дозволили зустрітися з сином у СІЗО в Старобільську.