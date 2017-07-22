Полоненого російського військового Агєєва досі не відвідав консул РФ - журналіст
За словами журналіста, Агєєв сподівається, що російська влада робитиме кроки для його звільнення, і сподівається, що буде запущена процедура обміну полоненими.
Полоненого на Донбасі місяць тому російського військовослужбовця Віктора Агєєва до цього часу не відвідав російський консул. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив журналіст російської "Новой газеты" Павло Канигін, який разом з матір'ю Агєєва Світланою приїхав в Україну і відвідав військовослужбовця.
Читайте такожПолонений на Донбасі російський військовий Агєєв зустрічається з матір'ю – голова СБУ"Ми дізналися, що до Віктора навіть не приїжджав російський консул, за весь цей час, що він перебуває у СІЗО, до нього приїжджав тільки Червоний Хрест", - сказав Канигін.
За його словами, зустріч Агєєва з матір'ю тривала близько години, жінка передала синові речі і цукерки.
"Зустріч Агєєва з матір'ю відбулася у Старобільську, в СІЗО. Віктор виглядав непогано, здоровий, але з його зовнішнього вигляду було ясно, що зустріч стала для нього хвилюючою, йому було дуже приємно. Сама зустріч тривала приблизно близько однієї години. Мати передала речі і цукерки, все це офіційним шляхом було оформлено співробітниками СІЗО ", - повідомив журналіст.
Також, за словами журналіста, в ході зустрічі Агєєв підтвердив, що "відправився служити за контрактом, перейшов кордон з Луганською областю і потрапив на територію України".
Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва, 1995 року народження, українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, знешкодженої 24 червня біля Жолобка в Луганській області.
28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Агєєв торік «звільнився у запас».
Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.
Мати Агєєва у відеозверненні, опублікованому російським виданням «Новая газета», просила президента Петра Порошенка помилувати її сина.
Сьогодні Світлані Агєєвій дозволили зустрітися з сином у СІЗО в Старобільську.