Груди на зустрічі Порошенка і Лукашенка: активістка потрапила за підробленими документами (фото)

18:51, 21 липня 2017
Політика
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Щодо використання фальшивого посвідчення написано заяву в Нацполіцію.

Активістка оголила груди / Скріншот

Сьогодні на прес-конференції в Адміністрації президента України стався інцидент: одна з нібито журналісток прийшла за фальшивим посвідченням видавничої групи "Картель", до складу якої входить "Деловая столица".

ПРАТ "Картель" повідомляє, що посвідчення їй ніколи не видавалося і документ під цим номером належить їхньому штатному співробітникові, передає ДС.

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Крім того, посвідчення цієї видавничої групи мають інший вигляд - вони пластикові, а не ламіновані. Документ під номером 090 був виданий заступникові головного редактора видань "Деловая столица" та "Власть денег" Ользі Сантарович.

фото dsnews.ua
фото dsnews.ua

Щодо використання фальшивого посвідчення видавничої групи "Картель" було написано заяву в Нацполіцію.

Раніше організатор і лідер руху Femen Ганна Гуцол пояснила, чому одна з активісток оголила груди під час спільної прес-конференції президентів України і Білорусі Петра Порошенка і Олександра Лукашенка.

За її словами, акцією Femen хоче нагадати всьому світу: "диктатор Лукашенко і ми не повинні приймати його в демократичній країні! Жыве Беларусь!".

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Теги: #активістка Femen показала груди#груди на зустрічі Порошенка і Лукашенка