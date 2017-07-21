Груди на зустрічі Порошенка і Лукашенка: активістка потрапила за підробленими документами (фото)

Сьогодні на прес-конференції в Адміністрації президента України стався інцидент: одна з нібито журналісток прийшла за фальшивим посвідченням видавничої групи "Картель", до складу якої входить "Деловая столица".

ПРАТ "Картель" повідомляє, що посвідчення їй ніколи не видавалося і документ під цим номером належить їхньому штатному співробітникові, передає ДС.

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Крім того, посвідчення цієї видавничої групи мають інший вигляд - вони пластикові, а не ламіновані. Документ під номером 090 був виданий заступникові головного редактора видань "Деловая столица" та "Власть денег" Ользі Сантарович.

Щодо використання фальшивого посвідчення видавничої групи "Картель" було написано заяву в Нацполіцію.

Раніше організатор і лідер руху Femen Ганна Гуцол пояснила, чому одна з активісток оголила груди під час спільної прес-конференції президентів України і Білорусі Петра Порошенка і Олександра Лукашенка.

За її словами, акцією Femen хоче нагадати всьому світу: "диктатор Лукашенко і ми не повинні приймати його в демократичній країні! Жыве Беларусь!".