Бродівський котел: на Львівщині перепоховали загиблих воїнів дивізії "Галичина" (фоторепортаж)
15:49, 24 липня 2017Суспільство
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Заходи відбулися на військовому меморіальному цвинтарі біля села Червоне Золочівського району.
Ветерани-дивізійники спільно з духовенством та громадськістю урочисто перепоховали 23-ох воїнів-дивізійників, які загинули у липні 1944 року у Бродівському котлі. Заходи відбулися на військовому меморіальному цвинтарі біля села Червоне Золочівського району, передає Zik.
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Це відбувалося в рамках заходів із вшанування пам’яті українських вояків та військовиків інших національностей, які загинули у роки Другої світової війни у битві під Бродами.
Після того, як священики відправили поминальну службу, пролунав військовий салют.
Також скорботні заходи відбувалися у селі Ясенів та у селі Підгірці Бродівського району.
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