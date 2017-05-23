В Житомирі відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО сержантові 30-ї мехбригади Ломачуку

15:58, 23 травня 2017
Суспільство
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Сержант Ломачук загинув 6 серпня 2014 під час бою на 43-му блокпосту в районі села Степанівка.

У церемонії відкриття дошки взяли участь близько 100 осіб / Фото Житомирська ОДА

В Житомирі відкрили меморіальну дошку на честь сержанта 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Івана Ломачука, який загинув під час виконання бойового завдання в зоні проведення антитерористичної операції в 2014 році.

Як передає кореспондент УНІАН, дошка була встановлена сьогодні, 23 травня, на фасаді будівлі Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу, в якому навчався загиблий.

Церемонія відкриття / Фото Житомирська ОДА

У церемонії відкриття дошки взяли участь близько 100 осіб: рідні Ломачука, бійці 30-ї бригади, представники влади, громадськості, а також колектив коледжу.

На дошці з чорного граніту викарбувані зображення героя у військовій формі, дати народження і смерті, а також напис про те, що саме у цьому закладі він навчався.

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Сержант Ломачук народився 6 лютого 1991 року, загинув 6 серпня 2014 року під час бою на 43-му блокпосту в районі села Степанівка (Шахтарський район) Донецької області поблизу міста Сніжне.

Його останки знайшли пошуковці. Ломачука поховали у рідному селі Піски Житомирського району Житомирської області. Ломачук був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині відреставрують меморіал пам'яті Героїв Базару.

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Теги: #меморіальна дошка#пам'ятник на Житомирщині