Понад 11 тисяч громадян отримали правову допомогу у центрах Житомирщини з початку року - ОДА

12:59, 24 липня 2017
Суспільство
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За період з 1 січня по 30 червня 2017 року Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області видав 1 тис. 094 доручень адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

фото / m.knews.kg

Понад 11 тисяч громадян отримали правову допомогу у центрах Житомирщини з початку року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, за період з 1 січня по 30 червня 2017 року Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області видав 1 тис. 094 доручень адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги.

До Житомирського, Бердичівського, Коростенського, Новоград-Волинського місцевих центрів та до бюро правової допомоги звернулося 11 тис. 119 жителів Житомирської області, з них юридичну консультацію отримали 8  тис. 391 осіб, 2  тис. 770 із них написали заяву про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Як інформує відділ комунікацій та забезпечення доступу до публічної інформації Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області, за період з 1 січня по 30 червня цього року клієнти місцевих центрів та бюро правової допомоги частіше зверталися з наступних питань: з питань цивільного права 864 (18%), сімейного 775 (16%),  з питань соціального забезпечення 671 (14%), спадкового права 470 (10%), з інших питань 412 (8%).

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Нагадаємо, що з 1 січня 2013 року за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 101 здійснює свою діяльність Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Основним завданням Центру є надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальних провадженнях затриманим, підозрюваним, обвинуваченим та засудженим особам.

Протягом двох років у Житомирській області безоплатну вторинну правову допомогу надають центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вони консультують у цивільних та адміністративних справах, а також допомагають потерпілим та свідкам у кримінальних провадженнях. Допомога надається малозабезпеченим, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування; біженцям, ветеранам війни (у тому числі учасникам АТО), інвалідам та іншим, відповідно до ст.14 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу» .

Перелік та адреси вказаних центрів можна переглянути на сайті Житомирської облдержадміністрації.

Загалом же, на Житомирщині вже запрацювало 19 бюро правової допомоги.

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Теги: #правова допомога на Житомирщині#бюро правової допомоги на Житомирщині