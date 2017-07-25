В Одесі українські та британські моряки провели навчання на борту есмінця з групи НАТО

В Одесі українські та британські військові моряки провели спільні заняття на борту есмінця Duncan. Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування Військово-Морських сил Збройних сил України, сьогодні, 25 липня, українські та британські військові моряки провели спільні заняття на борту зазначеного есмінця, який прибув напередодні до Одеського морського порту в складі постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2).

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Кораблі SNMG2 - есмінець Королівських ВМС Великобританії Duncan і фрегат ВМС Туреччини Yildirim - до 27 липня перебуватимуть в порту Одеси.

«Спільні з військовослужбовцями українських ВМС заняття з боротьби за живучість корабля та з проведення оглядових операцій - один з елементів програми перебування», - зазначили в прес-центрі.

Під час занять відбулися обмін досвідом, ознайомлення з алгоритмом дій, екіпіровкою колег, безпосереднє відпрацювання конкретних елементів. Обидві сторони відзначили велику користь спільних занять з точки зору вдосконалення знань і навичок, досягнення сумісності.

Есмінцем Duncan командує капітан 2-го рангу Елеонор Стек. Вона родом з Глазго, за першою освітою історик і соціальний антрополог. У королівському флоті служить із 2000 року. Вона заміжня, виховує трьох дітей. Всього у команді військового корабля Duncan понад 20 жінок.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня до Одеси прибули кораблі постійної військово-морської групи НАТО №2 (SNMG2) - есмінець Королівських ВМС Великобританії Dunkan і фрегат ВМС Туреччини Yildirim.