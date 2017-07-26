"Ми не створювали нової держави": ватажок бойовиків Захарченко раптово відхрестився від "Малоросії"

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив про те, що остаточне рішення про створення "Малоросії" на території окупованого Донбасу не прийнято. Про це повідомляє один з інформресурсів бойовиків.

Захарченко заявив, що не створював нової "держави", а лише запропонував дискусію."Остаточні рішення ще не прийнято, але, найголовніше, дискусія буде продовжена", - заявив він.

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За словами ватажка "ДНР", ідея створення "Малоросії" отримала неоднозначні відгуки. Так, виникли суперечки щодо розташування столиці, "державного прапора" і т. д.

Як повідомляли російські ЗМІ, 18 липня Захарченко запропонував "замість України" створити "перехідну державу" "Малоросію". За його словами, "створення нової незалежної держави допоможе зупинити конфлікт на Донбасі".

У той же день прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав особистою ініціативою заяву Захарченко про "Малоросію". Він додав, що РФ залишається відданою Мінським домовленостями.

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Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що заява терориста свідчить про намір президента РФ Володимира Путіна відновити просування військової агресії вглиб України.

У свою чергу, представник України в робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук зазначив, що заява Захарченко блокує Мінський переговорний процес по врегулюванню ситуації на Донбасі.