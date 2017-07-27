У Києві восени наступного року відкриється перший в Україні Музей науки

В Україні буде створено перший Музей науки, який стане майданчиком наукової освіти. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства освіти і науки, його розташують у Києві за адресою вул. Антоновича, 180.

Читайте такожУ Житомирі відбулися сімейні фестивалі "Місто професій" і "Family City work"Будівля, яку реконструюватимуть, має 5 тис. м2 вільних площ. Зараз у ній розміщується УкрІНТЕІ та Державна наукова-технічна бібліотека. Після реконструкції вони отримають відремонтовані приміщення із сучасними системами опалення та вентиляції, архівним та бібліотечним обладнанням.

«У результаті реалізації цього проекту мільйони українських дітей зможуть не лише дізнатися багато цікавого про навколишній світ, а й отримати перший практичний досвід наукової роботи. Вони матимуть змогу займатися у секціях, проводити досліди, експерименти, а у старшому віці – презентувати власні наукові розробки та втілювати їх в життя», – наголосив в заступник міністра освіти і науки Роман Греба.

Освітній простір буде багатофункціональним і матиме кілька десятків різних зон. Це – експозиції (хімія, фізика, космос, підводний світ, роботи та ін.), майданчики для майстер-класів та відеодемонстрацій, науковий театр, зона невагомості, лабіринт, відкрита бібліотека тощо.

Планується, що Музей стане майданчиком наукової освіти, на базі якого побудують безперервну освітню вертикаль – від дитячого здивування, викликаного першим науковим досвідом, до першого наукового відкриття та інтелектуального стартапу.

Щоб реалізувати цю ідею, комплекс поділять на такі простори: експлораторіум – освітні майданчики з інтерактивними експонатами, що пояснюють дію законів природи (дошкільний вік, молодша школа); дитячі наукові студії (молодша та базова школи); наукові секції (базова та старша школи); відкриті лабораторії – для дослідницько-експериментальної роботи з природничих, точних, інженерних, суспільних та гуманітарних дисциплін (старша школа); науковий коворкінг та науковий інкубатор – для доведення наукових ідей до впровадження (старша школа, студенти, молоді науковці); тренінговий центр для педагогів і профорієнтаційний та діагностичний центри для дітей та підлітків.

Зазначається, що базою для нового освітнього простору стане учнівська науково-дослідницька лабораторія та інші напрацювання в цій сфері Малої академії наук. МАН також стане упорядником Музею, а фахівці академії братимуть безпосередню участь у його створенні. До цього процесу долучать й польських експертів, які свого часу створили Центр науки «Копернік» у Варшаві.

Орієнтовна вартість проекту – 150 млн грн. Його реалізація розрахована на 1 рік. Проектні роботи планують розпочати вже у серпні, а будівельні роботи – у жовтні цього року.