В Одесі переможці міжнародного літературного конкурсу розділили 105 тисяч гривень

В Одесі оголошено переможців першого міжнародного літературного конкурсу на здобуття премії імені письменника Ісаака Бабеля.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія оголошення результатів та вручення премій відбулася ввечері 13 липня - в день народження письменника.

На церемонії були присутні представники літературної та культурної громадськості міста, місцевої влади, зарубіжні гості. На урочистості також прибув президент Всесвітнього клубу одеситів, знаменитий письменник-сатирик Михайло Жванецький.

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Перше місце в конкурсі зайняла Маріанна Гончарова (Чернівці) - за оповідання «Янкель, інклоц ін барабан», друге - Ганна Бердичевська (Росія) за оповідання «Русский доктор», третє - Олексій Гедеонов (Київ) - за оповідання «Середина снігу».

Грошовий приз за перше місце становив - 60 тис. грн, друге - 30 тис., третє - 15 тис. грн. Також переможець конкурсу отримав бронзову статуетку «Колесо долі» авторства відомого одеського скульптора Михайла Реви. За основу статуетки взято фрагмент пам'ятника Бабелю скульптора Георгія Франгуляна, встановленого в центрі Одеси, який являє собою фігуру письменника і колесо, що котиться

Спеціальним призом (посмертно) відзначено одеського письменника Георгія Голубенка за «Розвиток бабелевського жанру в творі «Руде місто».

Також спеціального призу «За все» удостоєний Жванецький. Йому вручили «Колесо долі» й грошову премію 100 тис. грн.

«Краще тримати в руках колесо фортуни, ніж під нього потрапити», - сказав сатирик.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 15 січня стартував прийом робіт на здобуття міжнародної літературної премії імені Ісаака Бабеля. Ініціатором премії є Всесвітній клуб одеситів. Засновники премії - також приватні особи та організації, серед яких Одеський літературний музей, літературний альманах «Дерибасовская-Ришельевская», дочка Бабеля - Лідія Бабель, яка проживає зараз у США, та інші.

Премія заснована за кращу розповідь або новелу.

Довідка УНІАН. Журналіст, письменник і драматург Ісаак Бабель народився в Одесі 13 липня 1894 року, в 1940-му розстріляний як «ворог народу» за звинуваченням в «антирадянській змовницькій терористичній діяльності» та шпигунстві.

У 1954 році посмертно реабілітований. Бабель широко відомий своїми «Одеськими оповіданнями» та збіркою «Конармія» про Першу Кінну Армію Будьонного.

У 2011 році в Одесі на перетині вулиць Рішельєвської та Жуковського (навпроти будинку, в якому жив письменник), було встановлено пам'ятник Бабелю. Скульптор Георгій Франгулян. Вартість бронзового монумента (висота - понад 3 метри) - 400 тис. дол., зібраних за рахунок благодійників. Письменник зображений сидячи на сходах, у нього в руках - блокнот, поруч - бронзове колесо тачанки, що символізує плин життя (колесо долі).