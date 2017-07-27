Американські вчені створили рейтинг найбільш комфортних країн для старості

Дослідники зі Школи громадського здоров'я Колумбійського Університету і Центру політики та економіки охорони здоров'я Університету Південної Каліфорнії розробили рейтинг адаптованості країн до різкого збільшення чисельності літніх людей. Він складався на основі п'яти соціальних і економічних показників, що відображають статус і добробут літніх людей в конкретній країні.

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Рейтинг враховує п'ять критеріїв: продуктивність праці та залученість, охорону здоров'я, економічну різницю між заможними і незаможними верствами суспільства, зв'язок поколінь і безпеку.

При створенні рейтингу розглядалися дані з 30 країн, включаючно з США і Західною Європою. Виявилося, що найкраще справляються зі своїм старіючим населенням Норвегія, Швеція, США, Нідерланди та Японія. У першій десятці присутні всі чотири скандинавські країни.