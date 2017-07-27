Гройсман вирішив прикупити квартиру в Києві

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про намір придбати власну квартиру в Києві. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню «Новий час».

«Якраз цим займаюся. Щойно закінчу (купівлю квартири), обов'язково її задекларую», - сказав очільник уряду.

Читайте такожГройсман: освітня реформа Україні зараз не по кишеніРаніше журналісти програми «Схеми» встановили, що Гройсман разом з сім'єю живе в квартирі в елітному житловому кварталі Новопечерські Липки в центрі Києва, яка оформлена на його тещу-пенсіонерку з Вінниці Аліну Бурлаку.

У декларації прем'єр зазначив, що своєї столичної нерухомості у нього немає. Разом з тим вказав, що з 20 січня 2015 року використовує майже 60 квадратних метрів квартири, яка належить тещі. У користуванні кожного з трьох інших членів його сім'ї - дружини, дочки і сина - ще по 60 квадратів нерухомості, яка належить так само їй.