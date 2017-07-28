Суд продовжив арешт горе-матері, яка залишила дітей на 11 днів без нагляду

10:59, 28 липня 2017
Суспільство
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Жінку звинувачують в умисному вбивстві малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Інцидент трапився на початку грудня 2016 року / фото vk.com/id142135093

Голосіївський районний суд м. Києва задовольнив клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб та призначив обвинувальний акт до розгляду по суті у справі щодо 22-річної жінки, яка на понад тиждень залишила без нагляду двох своїх малюків, один з яких помер від голоду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Про дату наступного судового засідання буде повідомлено додатково.

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Як повідомляв УНІАН, на початку грудня минулого року уродженка Миколаївської області на 11 днів залишила у квартирі без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку. Повернувшись додому, жінка виявила хлопчика мертвим, а дівчинку - у непритомному стані.

Дії зловмисниці кваліфікували як умисне вбивство малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У березні 2017 року прокуратурою обвинувальний акт стосовно матері було скеровано до суду для розгляду по суті.

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Теги: #горе-матір у Києві#мати залишила дітей на 11 днів