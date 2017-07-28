Міноборони анонсувало на вересень українсько-американські навчання "Rapid Trident-2017"

У вересні відбудуться україно-американські командно-штабні навчань «Rapid Trident- 2017».

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

«З метою підготовки до спланованих на вересень спільних україно-американських командно-штабних навчань «Rapid Trident- 2017» аеродром бригади тактичної авіації імені Петра Франка на Прикарпатті відвідала група представників повітряних сил США», - заявив речник МО.

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«Іноземні гості ознайомилися з інфраструктурою аеродрому, станом споруд та комунікаціями»- додав він.

Він також поінформував, що «авіаційна складова спільних навчань передбачає виконання польотів з аеродрому бригади...».