Міноборони анонсувало на вересень українсько-американські навчання "Rapid Trident-2017"

11:15, 28 липня 2017
Суспільство
435 0

Аеродром бригади тактичної авіації імені Петра Франка на Прикарпатті, де відбуватимуться навчання, відвідала група представників повітряних сил США.

У оборонному відомстві розповіли про навчання

У вересні відбудуться україно-американські командно-штабні навчань «Rapid Trident- 2017».

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк на брифінгу.

«З метою підготовки до спланованих на вересень спільних україно-американських командно-штабних навчань «Rapid Trident- 2017» аеродром бригади тактичної авіації імені Петра Франка на Прикарпатті відвідала група представників повітряних сил США», - заявив речник МО.

Читайте такожВ Одесі українські та британські моряки провели навчання на борту есмінця з групи НАТО

«Іноземні гості ознайомилися з інфраструктурою аеродрому, станом споруд та комунікаціями»- додав він.

Він також поінформував, що «авіаційна складова спільних навчань передбачає виконання польотів з аеродрому бригади...».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Відносини України і США#українсько-американські навчання