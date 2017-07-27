На Одещині майбутні десантники видовищно відпрацьовували складні завдання (відео)

В Одеській області курсанти-спецпризначенці видовищно відпрацьовували завдання високого ступеня складності.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

До таких тренувань допускають лише старших курсантів, які мають не менше двох десятків стрибків з парашутом. Для тижня тренувань на воді спеціально чекали штилю. З моря майбутніх військових страхували швидкісні катери та водолази.

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В Одеській військовій академії кажуть, що вже кілька років зосереджуються на практичній підготовці.

«Війна на сході країни ставить свої вимоги до підготовки військовослужбовців. Сьогодення вимагає постійного розвитку та вдосконалення бойової підготовки, як солдат, так і офіцерів», – зазначив начальник Одеської військової академії Олег Гуляк.