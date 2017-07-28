Екс-солісту Hi-Fi Міті Фоміну на три роки заборонили в'їзд в Україну за висловлювання про "російський" Крим

Служба безпеки України заборонила в'їзд на три роки на територію країни російському співакові, екс-солісту гурту HI-FI Міті Фоміну. Фомін у Львові на музичному фестивалі Alfa Jazz Fest назвав анексований Крим російською територією, а себе "голубом миру" Про це повідомляють "Крим.Реалії".

«Керуючись ч. 1 ст. 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та ст. 7 Закону України «Про основи національної безпеки України», Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в'їзду на території нашої держави зазначеному громадянину РФ строком на 3 роки», – сказано в документі.

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Нагадаємо, що російський співак, екс-соліст групи HI-FI Мітя Фомін приїхав у Львів на музичний фестиваль Alfa Jazz Fest і назвав анексований Крим російською територією. Так він сказав в ефірі телепрограми «Світське життя».