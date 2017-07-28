Філарет: у нас з Московським патріархатом різні поняття миру

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет наголошує, що в УПЦ Київського патріархату та УПЦ Московського патріархату різні поняття миру.

Читайте такожФіларет освятив і передав в зону АТО паски для українських захисників (фоторепортаж)Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі після молебню біля пам'ятника князю Володимиру Великому.

“Ви знаєте, що вчора теж був Хресний хід, і теж молилися до рівноапостольного князя Володимира, і молилися за соборну Україну, і молилися за мир. І ми за соборну Україну, за мир. Що ж нас роз'єднує? Якщо вони провели Хресний хід за мир і єдність, і ми за єдність і мир, а чому ж ми не разом?” -зауважив патріарх Філарет.

За його словами, це пов’язано з тим, що учасники вчорашнього заходу, представники УПЦ МП, “мають на увазі мир не той, який ми маємо на увазі”.

“Ми маємо на увазі мир у демократичній незалежній державі — такий мир ми хочемо. А вони хочуть мир, але у складі Російської імперії. В цьому і різниця між нами”, - наголосив патріарх Філарет.

Він додав, що учасники сьогоднішньої Хресної ходи виступають за справедливий мир, а учасники вчорашнього заходу — за “мир в неволі”.

“Ми у своєму гімні співаємо: душу і тіло ми положим за нашу свободу. То нам потрібна свобода, демократія, правда, а їм потрібне рабство, бо вони звикли до рабства. В цьому і наша різниця”, - наголосив предстоятель УПЦ КП Філарет.