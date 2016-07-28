Якщо церква буде залежна від Москви, то України не буде – патріарх Філарет

Як передає кореспондент УНІАН, про це патріарх Філарет заявив у зверненні до вірян по завершенню урочистого молебню на честь Дня хрещення Київської Русі-України.

“Якщо церква буде залежна від Москви, то України не буде, і Путін це прекрасно знає. І тому він свої надії покладає, насамперед, на свою церкву, російську церкву в Україні, що вона повинна допомогти йому підкорити Україну. Знову в те саме рабство”, - сказав Філарет.

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Також він заявив, що ідея про молитву за мир сама по собі є хорошою, але це має бути молитва за мир на волі.

“Нам кажуть: давайте за мир молитись. Правильно, треба за мир молитись. Але за який мир? За мир у неволі, за мир у рабстві? Ми не хочемо такого миру. Ми краще віддаватимемо своє життя за свою свободу і незалежність”, - сказав глава УПЦ КП.