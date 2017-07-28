У Житомирській облраді почали демонтаж системи для голосування для заміни на нову

У Житомирській обласній раді сьогодні розпочався демонтаж системи голосування, яка пропрацювала 16 років. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної ради.

Як зазначається у повідомленні, стару систему замінять на нову, яку закуплено через систему Prozorro у хмельницького виробника (ПАТ «Мікросистема» за 645 тис. грн з ПДВ; стартова ціна становила 732 тис. грн).

Зокрема, купили 74 депутатські пульти з мікрофоном, 100 карток для депутатів та інше. Як відомо, зараз в Житомирській облраді нараховується 64 депутати.

«Стара система була встановлена в обласній раді у 2001 році і неодноразово виходила з ладу, це була одна з перших систем, яку встановили в обласних рад України», - зазначають у відомстві.

Заплановано, що усі роботи повинні завершитися до 5 вересня цього року і на наступній сесії обласної ради депутати вже користуватимуться новою системою голосування «Віче».

Стара система служила депутатському корпусу протягом чотирьох скликань. У 4-му скликанні система забезпечувала волевиявлення 84 депутатів, у 5-му скликанні - 95 депутатів, у 6-му- 112 депутатів, а у нинішньому 7-му скликанні — 64 депутатів.

Нагадаємо, 5 липня цього року Житомирська обласна рада придбала систему для проведення голосування на сесіях.