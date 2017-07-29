Сили спеціальних операцій мають стати елітою Збройних Сил України - Полторак

Міністр оборони Степан Полторак наголошує, що Сили спеціальних операцій мають стати елітою Збройних Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у коментарі журналістам під час урочистих заходів з нагоди першої річниці створення Сил спеціальних операцій у навчально-тренувальному центрі ССО ЗСУ у Бердичеві.

Міністр зазначив, що й майбутньому ССО мають бути силами, повністю готовими до виконання своїх завдань, та сумісними з подібними силами спеціальних операцій країн НАТО.

"У нас є тісний контакт. Ми працюємо, навчаємось разом. І є вже певний результат", - сказав він.

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Полторак зауважив, що "Сили спеціальних операцій найближчим часом мають набрати обертів, потужності".

"Вони мають стати елітою Збройних сил по всіх напрямках", - наголосив міністр оборони.

В рамках урочистих заходів відбулося нагородження військовослужбовців, демонстрація техніки та показові виступи з рукопашного бою, бойової та вогневої підготовки.

*** Сьогодні в Україні відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Його запроваджено для сприяння подальшому розвитку національних військових традицій, військово-патріотичного виховання молоді та її готовності до захисту Батьківщини, відповідно до указу президента від 26 липня 2016 року.

Сили спеціальних операцій - окремий вид ЗСУ, який складається із добре навчених та мотивованих військових, здатних вести підривну діяльність в тилу ворога, організовувати партизанську боротьбу на окупованих територіях, звільняти або захоплювати важливих заручників.