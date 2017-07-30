У Житомирі склали присягу курсанти Житомирського військового інституту ім. Корольова (фото)

Сьогодні вранці у Житомирі відбулася урочиста церемонія складання присяги курсантами підготовки офіцерів запасу Житомирського військового інституту ім. С. П. Корольова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі цього закладу.

Як зазначається у повідомленні, урочистості пройшли на плацу інституту. Там майже 100 курсантів присягли вірно й самовіддано служити українському народові, сумлінно й чесно виконувати військовий обов’язок.

«Два роки студенти вищих навчальних закладів Житомирщини та інших областей проходили навчання у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова за програмою підготовки офіцерів запасу. Навчання закінчилося проведенням навчального збору, випускним екзаменом та урочистим складанням військової присяги на вірність українському народові»,- повідомляє пре-сслужба інституту.

У вітальному слові начальник військового інституту професор генерал-майор Олександр Левченко підкреслив, що " курсанти складають військову присягу в епохальні часи, коли Україна бореться за свою незалежність та територіальну цілісність. Він закликав бути завжди вірними словам військової присяги, пам’ятати сьогоднішній день, як особливий день непорушної клятви патріота України".

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До привітання приєднались і ректори провідних житомирських вишів.

Священики освятили майбутніх військовослужбовців та благословили їх.

Закінчились урочисті заходи святковим концертом, під час якого було продемонстровано реконструкцію бою з диверсантами умовного противника із застосуванням сучасної військової техніки.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Житомирі відбувся достроковий випуск офіцерів цього військового інституту, також було відкрито оновлений вхід цього закладу з пам'ятним знаком - ракетою.