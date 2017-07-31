Росіяни, які переїхали в Крим після анексії, скаржаться на свавілля місцевих чиновників (фото)

Севастопольці мітингом виступили проти «свавілля російських чиновників і суддів», які, за словами учасників зібрання, порушують права громадян на приватну власність.

Як передає Крим.Реалії, мітинг пройшов 31 липня на площі Свободи, ініціатором виступила сім'я Проценко, яку суд позбавив права власності на приватний будинок.

Світлана Проценко розповіла, що вона та її сім'я переїхала до Севастополя у 2014 році з російського Нижнього Новгорода. На місці купили приватний будинок, однак російська влада міста визначила будинок багатоквартирним, зарахувала його до самовільних будівель, у результаті суд виніс постанову про знесення житла.

На мітингу говорили про «чиновницьке і судове свавілля» в місті, і констатували неможливість «відстояти свої права в законному порядку».

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Активісти запропонували звернутися до російського президента Володимира Путіна. Агітацію на тлі мітингу провів кандидат на посаду російського губернатора Севастополя від Комуністичної партії Росії Роман Кияшко, який засудив дії нинішніх чиновників.

За підсумками заходу організатори заявили про намір «йти до кінця і відстоювати свої права усіма законними способами».

Після анексії Криму Росією, місцеві жителі все частіше заявляють про неправомірне позбавлення їх земельних ділянок. У Севастополі городяни виступають проти прийняття нового генерального плану міста, в якому передбачено зміну цільового значення на ділянки. Російська влада Севастополя подала сотні позовів про позбавлення права власності власників земельних ділянок. На думку російських чиновників, українська влада до анексії Криму «незаконно» надавала людям землю.

У російському законі «Про прийняття у Російську Федерацію Республіки Крим та міста Севастополя» передбачалося збереження права власності та визнання документів на земельні ділянки, видані згідно з українським законодавством.