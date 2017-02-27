Кримчани розуміють, у яку халепу потрапили - Чубаров
Ті, хто сподівався, що з приходом Росії їм буде краще житись, що вони матимуть високі пенсії, заробітки чи хороші курортні сезони – тепер розуміють, у яку халепу потрапили.
Таку думку висловив народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, як повідомляє "Обозреватель".
"Кримчани, які були і залишаються вірними Україні і розуміють справжні мотиви вторгнення Росії і російської влади, вони більш критичні до нас. Через неприйняття, як їм здається, Україною більш рішучих дій, які би, з їх точки зору, сприяли визволенню Криму. Такі люди ненавидять окупантів і сподіваються на повернення Криму до складу України. Але в той же час вони досить жорстко відносяться і до українського політикуму. Але не до української держави, а до українського політикуму", - зазначив він.
Також він додав, що "український політикум дає такі підстави щодня своїми гучними скандалами, недолугою поведінкою у ВР і заявами про оренду Росією Криму".
"Ті, у кого були ілюзії – нарешті відкривають очі. А ті, хто не мав ілюзій – ще більше переконуються у своєму виборі неприйняття Росії", - додав Чубаров.