Кримчани розуміють, у яку халепу потрапили - Чубаров

Таку думку висловив народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, як повідомляє "Обозреватель".

"Кримчани, які були і залишаються вірними Україні і розуміють справжні мотиви вторгнення Росії і російської влади, вони більш критичні до нас. Через неприйняття, як їм здається, Україною більш рішучих дій, які би, з їх точки зору, сприяли визволенню Криму. Такі люди ненавидять окупантів і сподіваються на повернення Криму до складу України. Але в той же час вони досить жорстко відносяться і до українського політикуму. Але не до української держави, а до українського політикуму", - зазначив він.

Також він додав, що "український політикум дає такі підстави щодня своїми гучними скандалами, недолугою поведінкою у ВР і заявами про оренду Росією Криму".

"Ті, у кого були ілюзії – нарешті відкривають очі. А ті, хто не мав ілюзій – ще більше переконуються у своєму виборі неприйняття Росії", - додав Чубаров.