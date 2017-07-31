У Запоріжжі батьки намагались продати сина за $ 5 тисяч

У Запоріжжі правоохоронці затримали сімейну пару, яка намагалась продати сина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ НП у Запорізькій області Олег Золотоноша.

Він повідомив, що батьки намагались продати свого дворічного сина за $ 5 тисяч.

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«Подружня пара намагалася продати свого сина 2015 року народження. Горе-батьки оцінили власну дитину в 5 тис. дол. Обидва затримані. Здоров'ю та життю хлопчика нічого не загрожує», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, прокуратура Запорізької області направила до суду обвинувальний акт стосовно жінки, яка за попередньою змовою зі своїм чоловіком продала свою новонароджену дитину після виписки з пологового будинку м. Запоріжжя.

"Вказані особи були затримані правоохоронцями в орендованій квартирі, відразу після здійснення незаконної угоди щодо дитини та отримання грошових коштів у сумі 7000 доларів США", – повідомили правоохоронці.