Бойовики підтвердили затримання журналіста Асєєва

Бойовики "ЛДНР" під час відеоконференції мінської гуманітарної підгрупи офіційно підтвердили утримання під вартою журналіста Станіслава Асєєва, відомого під псевдонімом Станіслав Васін. Про це повідомила представник України, народний депутат Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

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"На сьогодні, як вже інформувала СБУ, ми вимагаємо звільнити з ОРДЛО 137 українців. Вони підтверджують утримання лише 71 (сьогодні офіційно підтвердили утримання у в'язниці донецького журналіста Станіслава Асєєва)", - написала вона.

За словами Геращенко, під час зустрічі українська сторона звернулася до російських представників негайно надати сприяння у звільненні журналіста.

Як повідомляв УНІАН, Асєєв зник 2 червня на території, контрольованій бойовиками «ДНР». Сім'я і друзі зниклого журналіста побоювалися, що він був затриманий так званої «владою» і йому загрожують тортури і жорстоке поводження. З тих пір не було достовірної інформації про його долю та місцезнаходження.