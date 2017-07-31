"Жара": як українські гастролери "засвітилися" на фестивалі РФ в Баку і спокушали соліста Rammstein (фото)

Українські знаменитості побували на російському музичному фестивалі «Жара» і вже встигли поділитися першими знімками з сонячного Баку.

З 27 по 30 липня в Баку відбувся музичний фестиваль «Жара», який зібрав на одній сцені безліч зірок. Захід відвідали і численні українські знаменитості, які вже встигли поділитися подробицями «Жары» на своїх сторінках в соцмережах.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, соліст німецької рок-групи Rammstein Тілль Ліндеманн відвідав фестиваль «Жара» в Баку, під час якого попросив про допомогу через пильну увагу українських і російських знаменитостей.

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Сам Ліндеманн у фестивалі не брав участі, він приїхав до Баку як гість. Російські поп-зірки постійно фотографувалися з лідером Rammstein, причому німець на знімках виглядав нещасним. На це звернув увагу житель Баку Шаміль Рамазанов, який жартома попросив Ліндеманна двічі моргнути, якщо того тримають у заручниках.