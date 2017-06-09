На Одещині затримали судно, яким переправляли людей до окупованого Криму

В Одеській області правоохоронці затримали судно, яким незаконно переправляли людей до окупованого Криму. Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України, 8 червня оперативники управління спільно зі спецпідрозділом Одеського прикордонного загону та слідчим відділом ГУ Нацполіціі в АР Крим і Севастополі (зараз цей поліцейський підрозділ дислокується в Одесі) провели арешт судна Bospor (прапор Молдови). Це судно незаконно переправляло моряків через державний кордон.

«Спільна міжвідомча група тривалий час проводила заходи щодо документування та протидії функціонуванню організованої злочинної групи», - повідомили в управлінні.

Читайте такожУ Миколаєві загорілося судно ВМС України (фото, відео)

Як з'ясували правоохоронці, протягом 2015-2017 років порушники, з використанням суден закордонного слідування, здійснювали незаконне переправлення моряків через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Крім того, було встановлено, що за вказаний період організатори каналу за допомогою вищезазначеного арештованого судна незаконно переправили через кордон майже 100 жителів Одеської та Херсонської областей.

«Попередня сума оцінки арештованого майна становить близько 44,5 млн грн. Зараз подальші заходи щодо відкритого кримінального провадження тривають», - зазначили в управлінні.