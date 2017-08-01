"Хочу бути найтовстішою на естраді": заборонена в Україні Лоліта пояснила своє голе вбрання
Лоліта під час одного з виступів зняла з себе накидку і опинилася в "голому" комбінезоні на сцені.
Співачка Лоліта, що отримала заборону на поїздки в Україну, прокоментувала свій голий комбінезон, в якому вона з'явилася на сцені фестивалю в Баку, бажанням бути "єдиною товстою бабою" на російській естраді.
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Як пише КП, своє бажання вона висловила прямо на сцені, відповідаючи Максиму Галкіну.
"Максим, судячи з усього те, що вибуло у твоєї дружини (Алли Пугачової), прибуло до мене! Я хочу залишитися єдиною товстою бабою на нашій естраді", - заявила Лоліта.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, зовнішній вигляд співачки приголомшив присутніх. Користувачі соцмереж активно обговорюють зовнішній вигляд відомої зірки.