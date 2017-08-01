Український пілот-герой розповів про складну аварійну посадку пошкодженого градом літака у Стамбулі (відео)

Український пілот турецької компанії "Atlasglobal" Олександр Акопов, який 27 липня посадив аварійний пасажирський лайнер у стамбульському аеропорту "Ататюрк", розповів про посадку.

За його словами, він під час посадки дивився у кватирку. "Довелося тільки так, тому що всі передні стекла були побиті градом. Нічого не було видно", - згадав він подію в інтерв'ю 112 Україна.

Акопов каже, що не очікував такого резонансу після посадки: його привітав президент, міністр інфраструктури.

Також пілот додав, що у той день не було причин не злітати. Та у процесі рулювання був дуже сильний дощ з невеликим градом й довелося зупинитися.

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"Після цього все закінчилося. Ми злітали після чотирьох бортів. Єдине, що весь цей конклюжн, як кажуть англійці, через те, що у нас не показував локатор. Локатор показав нам десь за 1,5-1 милю ці грозові осередки, і вже неможливо було нікуди повертати. Це недопрацювання наших авіаційних систем", - розповів Акопов.

Як повідомляв УНІАН, президент України відзначив орденом "За мужність" українського льотчика Акопова - пілота на рейсах турецької компанії Atlasglobal.

В указі, підписаному президентом, зазначається, що українця відзначено високою державною нагородою за мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов'язку та високий професіоналізм.

"27 липня Акопов у надзвичайно складних погодних умовах врятував життя 121 пасажира та 6 членів екіпажу, бездоганно виконав посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк", - нагадали в прес-службі глави держави.