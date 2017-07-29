Порошенко нагородив українського пілота Акопова, який врятував життя пасажирів у Стамбулі, орденом "За мужність"

Президент України Петро Порошенко зателефонував пілоту Олександру Акопову, який 27 липня врятував життя пасажирів у Стамбулі, і особисто подякував та висловив захоплення його вчинком. Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

«Завдяки Вашому надвисокому професіоналізму та Вашій нечуваній витримці 121 пасажир та 6 членів екіпажу відтепер можуть святкувати свій другий день народження. Україна пишається такими своїми синами», - зазначив Порошенко під час розмови.

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Президент також повідомив, що прийняв рішення і підписав указ про нагородження Акопова орденом «За мужність» ІІІ ступеня та пообіцяв особисто вручити нагороду під час перебування пілота в середині серпня в Україні.

В свою чергу український пілот розповів Порошенку подробиці інциденту і сказав, що незважаючи на пережиту надзвичайну ситуацію, перебуває в доброму настрої і готовий далі виконувати свої обов'язки.

Акопов подякував президенту за дзвінок та високу державну нагороду.

Як повідомляв УНІАН, президент України відзначив орденом "За мужність" українського льотчика Акопова - пілота на рейсах турецької компанії Atlasglobal.

В Указі, підписаному президентом, зазначається, що українця відзначено високою державною нагородою за мужність і самовідданість, виявлені під час виконання службового обов'язку та високий професіоналізм.

«27 липня Акопов у надзвичайно складних погодних умовах врятував життя 121 пасажира та 6 членів екіпажу, бездоганно виконав посадку аварійного пасажирського лайнера в аеропорту Стамбула "Ататюрк», - нагадали в прес-службі глави держави.