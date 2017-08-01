Новий голова ДПСУ анонсував перевірку готовності прикордонників на Сході України

Новопризначений голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал планує перевірити готовність прикордонних підрозділів на сході країни.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні приступив до виконання службових обов’язків за посадою Голови Державної прикордонної служби України. Попереду у нас з вами багато роботи», - підкреслив він.

«В першу чергу, з врахуванням часткової зміни тактики російсько-терористичних військ на Сході нашої країни, потрібно перевірити готовність прикордонних підрозділів до дій та уточнити поточні завдання», - додав Цигикал.

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Крім того, за його словами, окремої уваги потребує протидія корупційним проявам, які є категорично неприйнятними у правоохоронній структурі країни, що зазнає гібридної агресії з боку Росії.

«На інших ділянках кордону планую зосередитися на підвищенні ефективності протидії організованим злочинним угрупуванням. Для цього ми повинні наростити щільність системи охорони кордону за рахунок раціонального використання сил та засобів і підвищення рівня взаємодії із правоохоронними органами та нашими колегами із країн-сусідів», - зауважив голова ДПСУ.

«Усіх запрошую до конструктивного та ефективного діалогу. Впевнений, що лише об’єднавши зусилля ми зможемо подолати усі негативні явища на кордоні та відновити територіальну цілісність нашої держави», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня президент України Петро Порошенко призначив головою Державної прикордонної служби Петра Цигикала.