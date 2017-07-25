Порошенко призначив новим головою Держприкордонслужби Петра Цигикала (відео)

17:06, 25 липня 2017
Політика
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Раніше Порошенко схвалив звільнення голови Держприкордонслужби Назаренка, який зомлів під час промови Лукашенка.

Порошенко виступає з нагоди кадрових змін у ДПСУ / facebook.com/oleh.slobodyan

Президент України Петро Порошенко призначив новим головою Державної прикордонної служби генерал-лейтенанта Петра Цигикала. Про це він повідомив у Facebook.

"Новому керівнику ставлю завдання посилити прикордонну безпеку, щоб зупиняти тих, хто не з добром до нас приходить. І підтримувати комфортні умови для громадян, які подорожують до Європи безвіз, рішуче викорінювати корупцію в службі", - написав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко задовольнив рапорт голови Державної прикордонної служби Віктора Назаренка про звільнення. Назаренко подав рапорт про звільнення у зв'язку зі станом здоров'я.

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Варто відзначити, що Назаренко втратив свідомість 21 липня в Адміністрації президента України під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка. В АП Назаренко надали першу медичну допомогу і госпіталізували в Центральний клінічний госпіталь Держприкордонслужби. Він знаходиться в реанімації, проте лікарі оцінюють стан його здоров'я як задовільний.

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