Порошенко призначив новим головою Держприкордонслужби Петра Цигикала (відео)
Раніше Порошенко схвалив звільнення голови Держприкордонслужби Назаренка, який зомлів під час промови Лукашенка.
Президент України Петро Порошенко призначив новим головою Державної прикордонної служби генерал-лейтенанта Петра Цигикала. Про це він повідомив у Facebook.
"Новому керівнику ставлю завдання посилити прикордонну безпеку, щоб зупиняти тих, хто не з добром до нас приходить. І підтримувати комфортні умови для громадян, які подорожують до Європи безвіз, рішуче викорінювати корупцію в службі", - написав Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко задовольнив рапорт голови Державної прикордонної служби Віктора Назаренка про звільнення. Назаренко подав рапорт про звільнення у зв'язку зі станом здоров'я.
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Варто відзначити, що Назаренко втратив свідомість 21 липня в Адміністрації президента України під час виступу президента Білорусі Олександра Лукашенка. В АП Назаренко надали першу медичну допомогу і госпіталізували в Центральний клінічний госпіталь Держприкордонслужби. Він знаходиться в реанімації, проте лікарі оцінюють стан його здоров'я як задовільний.