СБУ: несертифіковані системи спостереження в мерії Запоріжжя передали на експертизу

СБУ під час обшуків у міській раді Запоріжжя виявила несертифіковані системи аудіо й відео спостереження, які направили на експертизу. СБУ повідомила про це за підсумками проведених обшуків, метою яких було «виявлення та фіксація каналів збирання й передачі стороннім особам службової інформації з обмеженим доступом».

Читайте такожСБУ проводить обшуки в мерії Запоріжжя«Обшуки проводились з дотриманням вимог чинного процесуального законодавства України, у в рамках кримінального провадження відкритого за ст. 359 Кримінального кодексу, за фактом незаконного використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації… Під час досудового слідства буде встановлено ініціаторів та мету встановлення систем спостереження у адміністративних приміщеннях органу місцевого самоврядування, в яких циркулює інформація з обмеженим доступом», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в СБУ підтвердили проведення обшуків у запорізькій мерії, але подробиць справи не розголошували.

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявляв, що працівники СБУ проводять обшуки у будівлі мерії з метою виявлення і вилучення камер, веб-камер й інших засобів, через які здійснювались негласний збір і передача інформації з адмінбудівлі на тимчасово непідконтрольну Україні територію.