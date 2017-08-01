В Одесі до 13 років в'язниці засудили учасника диверсійної групи, яка готувала вибухи на стратегічних об'єктах

В Одесі до 13 років позбавлення волі засуджено учасника нейтралізованої в 2015 році диверсійної групи, яка планувала низку вибухів на стратегічних об'єктах Одеської та Миколаївської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБ України в Одеській області, встановлено, що диверсійна група планувала серію вибухів на важливих об'єктах інфраструктури цих регіонів. Під час обшуків правоохоронці вилучили вибухові пристрої, комплектуючі до них, більш як 10 кг вибухової речовини, електродетонатори, металеві кульки, фотографії місць, де планувалися вибухи, символіку так званої «Новороссии» тощо.

«Разом з іншими зловмисниками співробітники спецслужби затримали в Одесі місцевого жителя, який виготовляв для зловмисників саморобні вибухові пристрої. Під час обшуку правоохоронці вилучили у затриманого деталі для виготовлення нових СВП. За висновком експертів, вони ідентичні тим, що використовувалися під час вибухів на Одеській залізниці у квітні-червні 2015 року», - зазначили у прес-службі.

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Напередодні суд визнав підривника винним за ст. 113 (диверсія) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді тринадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році в Одеському регіоні сталася низка терактів на залізниці.

На початку липня 2015 року СБУ затримала понад 10 осіб, причетних до вибухів на залізниці в Одесі.

В ході проведення третього етапу антитерористичної операції було знешкоджено терористичну групу, до складу якої входили жителі Одеси і Миколаєва. Затримані планували вибухи, зокрема, на залізничних коліях, поблизу волонтерських центрів, мостів і у військових частинах.