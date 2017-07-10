Уперше в історії: підрозділи Нацгвардії десантувалися з літака Ан-26 (фоторепортаж, відео)

Під Києвом підрозділи Національної гвардії України вперше виконали стрибки з літака АН-26 з висоти 800 та 1500 метрів. Про це повідомили у прес-службі НГУ.

"Особливості десантування з літаків полягають в тому, що вони можуть перевозити особовий склад на значні відстані й десантування можна здійснювати з великих висот", – зауважив підполковник Ярослав Кравець.

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Приземлення відбулося на відповідний майданчик для того, щоб у подальшому бути наготові виконувати тактичні завдання.

"Стрибок відрізняється швидкістю, повітряним судном. За роки незалежної України – це перший стрибок з літака", – висловив свої враження нацгвардієць Сергій.

Подібні стрибки дають змогу військовослужбовцям спеціального призначення НГУ здійснювати стрибки в складних метеорологічних умовах і швидко доставляти особовий склад для виконання бойового завдання за потреби. Десантування може здійснюватися й зі зброєю, і з грузовими вантажними контейнерами. Такі стрибки потребують від особового складу злагоджених дій та високої підготовки.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня житомирські десантники вперше в історії реактивної артилерії провели стрільби з РСЗВ БМ-21 "Град" з поромної переправи.