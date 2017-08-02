В Україні більше половини електронних браслетів є несправними - ЗМІ (інфографіка)

Кількість електронних браслетів в Україні надзвичайно мала. Станом на 22 червня 2017 року на балансі Нацполіції перебувають 474 електронних браслети. Про це повідомляє «Слово і Діло» з посиланням на джерела.

Однак лише 172 з них є справними й можуть бути застосовані до підозрюваних. 283 браслети є несправними, 13 – втрачені підозрюваними, а ще 6 – вилучені як речові докази. Таким чином, один справний браслет припадає приблизно на 262 тисячі населення.

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Водночас, згідно з даними станом на 28 липня, з цих 172 браслетів вже застосовані до підозрюваних 112. Вільними залишаються тільки 60 засобів електронного контролю.

Як повідомляв УНІАН, раніше скандальному екс-прокурору Сусу, який забув вказати в е-декларації позашляховик 85-річної бабусі, наділи електронний браслет.