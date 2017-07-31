Скандальному екс-прокурору Сусу наділи електронний браслет - адвокат

Колишньому заступнику начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальнику управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитру Сусу наділи електронний пристрій контролю в рамках виконання судового рішення щодо запобіжного заходу йому. Про це кореспонденту УНІАН повідомив адвокат Суса Дмитро Дмитренко.

“На даний час електронний засіб контролю надітий. Це відбулося на другий день після винесення ухвали про запобіжний захід”, - сказав адвокат. Також він додав, що захист Суса ще не визначився, чи подаватиме апеляцію на рішення Солом’янського районного суду Києва щодо запобіжного заходу Сусу.

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Як повідомляв УНІАН, 27 липня Солом’янський райсуд Києва обрав Сусу запобіжний захід в вигляді цілодобового домашнього арешту впродовж 60 днів. Екс-прокурора також зобов’язали носити електронний браслет.

Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали Суса 25 липня в міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Наступного дня йому було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 КК України. "Мова йде про заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодіння та розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених повторно; подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої законом України "Про запобігання корупції", - йшлося у повідомленні НАБУ.

У листопаді 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко виніс догану за брехню в декларації і задовольнив заяву Суса про дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням.