Харків готується вперше за декілька років масштабно відсвяткувати День міста

Концерт розпочнеться о 19:00 і триватиме орієнтовно до 22:00. Для харків'ян виступлять група «Гриби», дует «Потап і Настя», поп-гурт DZIDZIO, Ірина Білик та Наталя Могилевська, повідомляється на сайті Харківської міськради.

Читайте такожУ Харкові з'явилася ще одна композиція "Ми любимо Харків" (фото, відео)«Вперше за кілька років ми масштабно відсвяткуємо День міста і проведемо великий концерт. Ми запросили на святкування іноземні делегації, гостей з інших міст України. Дуже хочеться, щоб це свято запам'яталося і у всіх був чудовий настрій. Феєрверк, як раніше, влаштовувати не будемо, завершить концерт фаєр-шоу», - повідомив перший заступник харківського міського голови Ігор Терехов.

Крім того, у сквері «Стрілка» з 23 по 27 серпня буде проходити фестиваль їжі. Там харків'яни зможуть скуштувати страви, традиційні італійської, мексиканської, французької кухонь і українські ласощі. Під час фестивалю на спеціальній сценібудуть виступати харківські групи, а 24 серпня пройде концерт, присвячений Дню незалежності України.

Особливу увагу в мерії приділять заходам безпеки на День міста та День незалежності. Ігор Терехов звернувся до правоохоронних органів з проханням збільшити в ці дні кількість патрулів на вулицях Харкова і зазначив, що по місту також чергуватимуть бригади швидкої допомоги і пожежники. Перший віце-мер зазначив, що в мерії відбудеться ще одна нарада, присвячена питанню громадської безпеки в святкові дні.