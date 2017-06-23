Харків святкуватиме День молоді цілі вихідні
14:58, 23 червня 2017Суспільство
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24 червня в Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького розпочнеться святкування Дня молоді.
Основні заходи відбудуться в парку Горького \ РентМиюа
У програмі свята - церемонія нагородження молодіжного та волонтерського активу Харкова, концертна програма за участю творчих колективів міста, танцювальне шоу від школи All Stars Show, виступ репера Артема Лоїка і дискотека. Також для молоді пройде конкурсна програма з призами.
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Заплановано також захід і для дітей.
Свято відбудеться з 18:00 до 22:00.
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